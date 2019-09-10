Бакинская фондовая биржа (БФБ) стала членом Международной ассоциации бирж (МАБ) стран СНГ. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Согласно сообщению, решение было принято во время общего собрания Международной ассоциации бирж, которое прошло в Кыргызстане.

Членство в Международной ассоциации бирж откроет ряд новых возможностей в перспективах развития БФБ.

Международная ассоциация бирж стран СНГ была учреждена в Москве в апреле 2000 года. МАБ является международной некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность на принципах добровольности и самоуправления, является юридическим лицом, созданным и действующим в соответствии с законодательством России.

В ассоциацию входит 20 организаций из стран СНГ.

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