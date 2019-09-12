https://news.day.az/economy/1155576.html Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на миллионы манатов
Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации на миллионы манатов
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 17 сентября состоится аукцион по размещению краткосрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.
На аукционе будут размещены 150 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 364 дня.
Срок погашения облигаций - 15 сентября 2020 года.
В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.
Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.
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