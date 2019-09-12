https://news.day.az/economy/1155587.html Центробанк Азербайджана обновляет платформы клиринговой системы
Центробанк Азербайджана обновляет платформы клиринговой системы
Одна из крупнейших компаний по производству ПО и системных интеграторов ООО SİNAM обеспечит Центральный банк Азербайджана платформами клиринговой системы.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на портал государственных закупок Азербайджана, компания выиграла тендер на поддержку технических и стандартных программных платформ клиринговой системы расчетов по мелким платежам, передает Day.Az.
Как сообщается в портале, Центробанк выделит на проект около 210 тысяч манатов.
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