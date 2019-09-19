На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 сентября текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 30 миллионов манатов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ, передает Day.Az.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 84 дней. Срок погашения нот - 16 декабря 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на 16 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

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