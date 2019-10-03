https://news.day.az/economy/1162470.html Минфин выставит на продажу манатные облигации
Минфин выставит на продажу манатные облигации
Восьмого октября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) пройдет аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму десять миллионов манатов. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сообщение биржи.
На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов и сроком обращения 728 дней. Даты оплаты процентов по облигациям - седьмого апреля 2020 года, шестого октября 2020 года, шестого апреля 2021 года и пятого октября 2021 года.
Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.
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