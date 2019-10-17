На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 22 октября с 11:00 по 12:30 состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 15 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение биржи.

На аукционе будут предложены облигации номиналом 100 манатов, процентной доходностью 8,5 процента и сроком обращения 1092 дня. Даты оплаты процентов по облигациям - 21 апреля 2020 года, 20 октября 2020 года, 21 апреля 2021 года, 19 октября 2021 года, 19 апреля 2022 и 18 октября 2022 года.

Дата погашения облигаций - 18 октября 2022 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

Во время аукциона допускается принятие неконкурентных заказов не более чем на 20 процентов от выпуска облигаций.

Лица, заинтересованные в участии в аукционе, могут обратиться в инвестиционные компании-члены биржи.

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