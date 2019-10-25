Международный банк Азербайджана (МБА) подготовил новый бизнес-план, сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов на пресс-конференции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Рустамова, новую инвестиционную бизнес-модель для МБА разработала иностранная консалтинговая компания .

"Я надеюсь, что банк займет достойное место на банковском рынке страны", - заявил Рустамов.

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