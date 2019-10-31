Сегодня, в четверг, Бакинская фондовая биржа (БФБ) пересмотрела свои торговые тарифы сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу БФБ.

Торговые тарифы пересмотрены в соответствии с целями, изложенными в "Карте развития финансовых услуг Азербайджана", включая позитивные тенденции на рынках капитала и темпы роста, наблюдаемые на фондовом рынке.

В результате моделирования и сравнительного анализа, плата за рынке привилегированных облигаций снижена вдвое. Также значительно упростились сборы на услуги по операциям РЕПО, объем торгов которых значительно увеличился. Снижение тарифов обещает оказать положительное влияние на рынок капитала в таких вопросах, как привлечение дополнительной инвесторской базы, оживление деятельности маркетмейкера, повышение ликвидности и снижение издержек участников рынка.

Следующие изменения вступают в силу с первого ноября 2019 года:

Вид услуги Старый тариф (в процентах) Новый тариф (в процентах) Примечание Размещение государственных и муниципальных ценных бумаг 0,04 0,02 Комиссия взимается с инвесторов по сумме сделки. Размещение нот Центрального банка Азербайджана 0,04 0,02 Комиссия взимается с инвесторов по сумме сделки. Размещение корпоративных облигаций 0,04 0,02 Комиссия взимается с объема сделки и только инвестором. Эмитент может понести расходы Размещение облигаций, выпущенных международными организациями Азербайджана 0,04 0,02 Комиссия взимается с объема сделки и только инвестором. Эмитент может понести расходы Операции репо До трех дней, 0,001 за каждый день; больше трех дней 0,003 за каждый день; +0001 Комиссия взимается с суммы сделки открытия и с обеих сторон (Центральный банк Азербайджана не взимает комиссию)

Новые торговые курсы доступны на сайте Бакинской фондовой биржи в разделе "Рынок и инструменты"

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