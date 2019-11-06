Новшество в банковской системе Азербайджана: многие операции можно будет совершать удаленно - СРОКИ
Процесс ввода системы цифровой идентификации на основе технологии блокчейн будет завершен к концу этого года. Об этом сообщает в среду Trend, ссылаясь на слова директора департамента информационных технологий Центрального Банка Азербайджана Фарида Османова, передает Day.Az.
По словам Османова, данная система будет введена в эксплуатацию уже в первом квартале 2020 года.
Представитель Центрального банка отметил, что проект будет способствовать повышению уровня безопасности личных данных, передаваемых кредитным организациям, а также позволит проводить большинство операций на удаленной основе.
Как сообщил Османов, вначале на "удаленку" планируется перевести открытие счетов юридическим и физическим лицам. За этим последуют другие банковские услуги, а на завершающем этапе планируется автоматизировать мониторинг средств, направленных на финансирование терроризма и отмывание "грязных" денег.
"Прямым итогом всего этого будет переход Центробанка на открытый банкинг" - подытожил представитель банка.
Напомним, что в Баку, при поддержке Центрального банка Азербайджана, Палаты по надзоруза финансовыми рынками и Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, проходит двухдневный Четвертый международный банковский форум, который является одним из самых престижных финансовых и банковских мероприятий региона.
Форум объединяет руководителей органов регулирования и контроля в финансово-банковской сфере, ведущих менеджеров коммерческих банков и других участников финансового сектора.
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