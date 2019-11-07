Сбербанк и Международный банк Азербайджана (МБА) урегулировали спор по поводу задолженности МБА крупнейшему российскому банку, сообщил глава Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана Ибрагим Алышов. Об этом, как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Reuters, передает Day.Az.

Согласно сообщению Алышова, стороны достигли соглашения 14 июня 2019 года, по условиям которого МБА выплатил Сбербанку 20 миллионов долларов в обмен на ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации долговых обязательств азербайджанского банка на сумму долга Сбербанку.

По словам Алышова, Сбербанк отозвал свой иск против МБА в Лондонском суде, добавив, что Арбитражный суд Москвы отменил замораживание активов МБА.

Напомним, в апреле этого года Сбербанк обратился с иском в Верховный суд Англии к Международному банку Азербайджана о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 21,27 миллиона долларов.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın