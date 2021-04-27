Компания, существующая на рынке уже третий год, производит набор сотрудников, имеющих практический опыт работы в SMM-SEO, графическом дизайне, и web-мастеров.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 1600 AZN.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: ОТ 18 ДО 30 ЛЕТ.

Желающие пройти серию тестов и экзаменов на соответствие требованиям компании в первую очередь должны выслать CV на vacancies@ishyeri.az.

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ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЛАДЕЕТЕ СВОБОДНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ, НЕ ТРАТЬТЕ СВОЕ ВРЕМЯ, ВЫСЫЛАТЬ CV НЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА. CV ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

CV на других языках рассматриваться не будут.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В CV БУДЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬСЯ. НЕ СТОИТ НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ ИЛИ ПРИУКРАШИВАТЬ. СООБЩАЙТЕ ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, НАБОРА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

· ЗП: от 1600 AZN

· Полная занятость

· Прием на работу с подписанием трудового договора.

· Компания бесплатно проводит для новых сотрудников курсы повышения квалификации, и в это время уже выплачивается зарплата.

· Перспективы карьерного роста внутри компании.

· Медицинская страховка.

· Комфортабельный офис в центре Баку

· Обед за счет компании

· График работы: 09:00 - 18:00

SMM-SEO (ЗП: 1600 AZN)

· Возраст: 18-29 лет

· Свободное владение азербайджанским и русским языками.

· Ориентация в современных реалиях Азербайджана (поп-культура, экономика, политика, география).

· Опыт работы с таргетированной рекламой в Facebook и Instagram.

· Опыт по привлечению подписчиков и поддержанию активности на аккаунтах в Facebook и Instagram.

· Навыки анализа и составления отчетов о результатах продвижения аккаунтов.

· Умение сравнивать результаты продвижения разных аккаунтов по неделям и месяцам.

· Навыки контент-менеджера.

· Умение работы в Excel.

· Опыт работы в Telegram и TikTok (желательно).

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (ЗП: 2200 AZN)

· Возраст: 18-25 лет

· Свободное владение азербайджанским и русским языками.

· Ориентация в современных реалиях Азербайджана (поп-культура, экономика, политика, география)

· Опыт работы Adobe Photoshop - обязательно

· Опыт работы Adobe illustrator - обязательно

· Опыт работы Adobe Premiere Pro - обязательно

· Опыт работы Adobe after effects - желательно

· Наличие сертификата/сертификатов, свидетельствующих об окончании курсов графического дизайна и/или видеомонтажа (желательно).

· Наличие портфолио собственных работ (желательно).

ВЕБ-МАСТЕРА (ЗП: 2200 AZN)

· Возраст: 18-29 лет

· Свободное владение азербайджанским и русским языками.

· Знание HTML, CSS, PHP.

· Знание протоколов HTTP, FTP.

· Опыт использования СУБД MySQL.

· Знание JavaScript, понимание принципов отладки.

· Опыт работы с Php-frameworks.

· Опыт работы с распространенными СMS (Wordpress, Bitrix, Opencart, Modx).

· Навык создания сайтов, внесение технических правок для оптимизации их работы, создание и изменение страниц, метатегов.

· Навыки размещения кодов счетчиков и аналитических сервисов.

· Навыки изменения адресов страниц и настройки редиректов.

· Навыки изменения отдельных элементов страниц.

· Навыки формирования карты сайта.

· Навыки поиска и устранения неисправностей в работе сайта.

· Навык поиска и устранения вредоносных кодов и уязвимостей.

· Навык разработки модулей и дополнительного функционала для различных СMS.

· Навык создания форм обратной связи.

· Навык создания галерей изображений.

· Навык создания функциональных динамических элементов (всплывающие меню, окна и т.д.).

ПРОЦЕДУРА ОТБОРА СОИСКАТЕЛЕЙ

Набор производится в несколько этапов:

1) Рассмотрение CV

2) Анкетирование

3) Экзамен на эрудицию

4) Экзамен на соответствие различным отделам компании

5) Психологическая диагностика

Если после рассмотрения CV нас заинтересует кандидатура соискателя, ему/ей позвонят секретари компании и пригласят на анкетирование. Каждый соискатель проходит разные этапы отбора не в один и тот же день, а в разные дни. После анкетирования соискатель будет допущен к следующим этапам отбора только в том случае, если оказался подходящим требованиям компании.

Те соискатели, которые успешно пройдут все этапы отбора, будут официально приняты на работу с заключением трудового договора.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ, НАБОРА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

Телефон для справок: 051 206 10 27