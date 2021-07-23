Российская компания готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов

Российская компания "РМ Рэйл" готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов.

Об этом сказал представитель ТД "РМ Рэйл" Алексей Савельев на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК" в Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, "РМ Рэйл" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" недавно заключили соответствующий контракт на поставку продукции компании.

"Вагоны имеют наиболее выгодные для клиента значения площади пола, вместимости и перечня перевозимых грузов", - сказал Савельев.