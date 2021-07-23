https://news.day.az/economy/1364058.html Российская компания готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов
Российская компания готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов
Российская компания "РМ Рэйл" готова расширить поставки в Азербайджан железнодорожных вагонов.
Об этом сказал представитель ТД "РМ Рэйл" Алексей Савельев на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК" в Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, "РМ Рэйл" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" недавно заключили соответствующий контракт на поставку продукции компании.
"Вагоны имеют наиболее выгодные для клиента значения площади пола, вместимости и перечня перевозимых грузов", - сказал Савельев.
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