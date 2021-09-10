Азербайджан пригласил страны Тюркского совета к участию в работе в Алятской СЭЗ

Азербайджан пригласил страны Тюркского совета к участию в работе в Алятской свободной экономической зоне (СЭЗ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу на 10-м заседании министров экономики стран Тюркского совета сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В настоящее время в Азербайджане имеется пять индустриальных парков", - сказал он.

Далее, говоря об экономическом развитии Азербайджана, Джаббаров отметил, что в текущем году рост экономики составил более 3 процентов: "Наша экономика выросла за счет инвестиций, также выросли наши экспортные операции, и макрофискальные показатели превышают первоначальные прогнозы".

Алятская свободная экономическая зона нацелена на привлечение в Азербайджан новых технологий, развитие инвестиционного потенциала страны. Нормативно-правовая база СЭЗ предусматривает защиту интересов всех участников экономической деятельности. Инвесторы и юридические лица будут полностью освобождены от налогов и выплат, таможенных пошлин, от налогов на зарплату сотрудников. Азербайджанской стороной будет обеспечена вся инфраструктура Алятской СЭЗ, необходимая для ведения эффективной деятельности: дороги, водообеспечение, офисные помещения и т.д.

Сегодня в Баку начало работу 10-е заседание министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).

Заседание проходит под председательством генерального секретаря Тюркского совета Багдада Амреева и министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и с участием министров Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Венгрии и Турции.

В рамках мероприятия будут обсуждены возможности расширения экономического сотрудничества между тюркоязычными странами. Кроме того, состоится вручение второй бизнес-премии Тюркского совета.

Министры также обсудят организацию рабочего и инвестиционного форумов Тюркского совета, которые состоятся в Будапеште и Бишкеке.