В Азербайджане завершен капитальный ремонт еще одного вертолета

Успешно завершен очередной капремонт вертолета линейки "Ми" совместно с российскими специалистами. Об этом сообщили в ООО Helicopter Service Center, передает Day.Az.

Реализация такого крупномасштабного проекта впервые в истории гражданской авиации Азербайджана была отмечена на мероприятии в аэропорту "Забрат" с участием президента ASG Holding Теймура Мамедова и Командующего ВВС Азербайджана Рамиза Таирова. Стороны подписали соответствующий акт "приема-сдачи", был передан символический ключ от вертолета.

Данный Сервисный центр является дочерней компанией ASG Helicopter Services и занимается капитальным ремонтом вертолетов российского производства.

Это уже третий по счету капремонт на территории Азербайджана. Но в отличие от двух предыдущих, в этот раз был отремонтирован вертолет военно-транспортного назначения.

Предоставление услуг по выездному капитальному ремонту является частью авторизации Сервисного центра со стороны разработчика вертолетов и получения соответствующего самостоятельного сертификата для проведения капремонта воздушных судов.

Строительство первого в регионе авиаремонтного предприятия, выполняющего капитальный ремонт вертолетов российского производства, началось в 2020 году при полном финансировании со стороны ASG Helicopter Services.

Отметим, что данный центр оснащен современным оборудованием, применяемым сегодня в отрасли. Он рассчитан на производственные мощности по ремонту от 12 до 15 единиц в год. Ремонт части съемного оборудования и силовых установок будет производиться как на ведущих отраслевых предприятиях в стране, так и за ее пределами.

Идея создания полнофункционального Сервисного центра на базе авиакомпании возникла после освоения выездного ремонта первой машины. Проект по формированию подобного центра стал частью протоколов межправительственной Комиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

Отметим, что на начальном этапе работы в Сервисном центре предполагается обеспечить работой до 100 человек. Далее при росте его производственных оборотов количество работников будет увеличено. С видеороликом о прошедшем в аэропорту Забрат мероприятии можно ознакомиться по ссылке https://youtu.be/CpI2AsV_pjY Пресс-служба ASG Helicopter Services