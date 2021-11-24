Официальный курс маната к мировым валютам на 24 ноября
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 24 ноября 2021 года установлен на уровне 1,7 и 1,9105 маната соответственно, сообщает Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным ЦБА, на среду:

Валюты

  

Курс

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,91

1 австралийский доллар

AUD

1,224

1 аргентинский песо

ARS

0,0169

1 белорусский рубль

BYN

0,6761

1 бразильский реал

BRL

0,3041

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,1071

100 южнокорейских вон

KRW

0,1429

1 чешская крона

CZK

0,0749

100 чилийских песо

CLP

0,2091

1 китайский юань

CNY

0,2660

1 датская крона

DKK

0,2569

1 грузинский лари

GEL

0,5457

1 гонконгский доллар

HKD

0,2181

1 индийская рупия

INR

0,0228

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2733

100 индонезийских рупий

IDR

0,0119

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1879

1 швейцарский франк

CHF

1,8204

1 израильский шекель

ILS

0,5418

1 канадский доллар

 

CAD

1,3396

1 кувейтский динар

KWD

5,6130

1 казахский тенге

KZT

0,0040

1 кыргызский сом

KGS

0,0201

100 ливанских фунтов

LBP

0,1125

1 малайзийский ринггит

MYR

0,4038

1 мексиканский песо

MXN

0,0800

1 молдавский лей

MDL

0,0959

1 египетский фунт

EGP

0,1082

1 норвежская крона

NOK

0,1907

100 узбекских сомов

UZS

0,0158

1 польский злотый

PLN

0,4062

1 российский рубль

RUB

0,0229

1 сингапурский доллар

SGD

1,2443

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3711

1 турецкая лира

TRY

0,1334

1 тайваньский доллар

TWD

0,0612

1 таджикский сомони

TJS

0,1509

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0633

100 японских йен

JPY

1,4786

1 новозеландский доллар

NZD

1,1738