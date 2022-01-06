https://news.day.az/economy/1423801.html Азербайджанские суда продолжают плыть в Казахстан
Азербайджанские суда продолжают плыть в Казахстан
Суда ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) продолжают перевозить грузы в направлении Казахстана.
Об этом сказал в четверг Trend пресс-секретарь ЗАО Мехман Мехдиев, передает Day.Az.
По его словам, ЗАО постоянно следит за процессами, происходящими в Казахстане.
"В случае какого-либо негативного влияния ситуации на грузоперевозки будут приняты соответствующие меры", - подчеркнул Мехдиев.
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