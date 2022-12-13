Товары в Азербайджан будут ввозить по новым правилам

В Азербайджане устанавливаются новые правила ввоза товаров в страну.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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