https://news.day.az/economy/1518996.html Вносятся изменения в Таможенный кодекс Азербайджана
Вносятся изменения в Таможенный кодекс Азербайджана
В Азербайджане будут утверждены новые правила касательно методов расчета таможенной стоимости.
Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в Таможенный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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