Доходы этой категории лиц будут освобождены от налогообложения

Азербайджанские военнослужащие, осуществляющие охрану дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики, действующих в зарубежных странах и международных организациях, будут освобождены от уплаты взносов на социальное страхование и подоходного налога.

Как сообщает во вторник Day.Az, это отмечено в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Таким образом, было сочтено необходимым внести изменения в упомянутые нормативные правовые акты в связи с обеспечением, наряду с сотрудниками органов дипломатической службы, доступа к этим льготам представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях, проходящих службу в специальных видах государственной службы в странах назначения.

Законопроект предусматривает освобождение от выплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование и подоходного налога из предоставленных представителям СГБ в иностранных государствах и международных организациях всех видов выплат (кроме государственной зарплаты), выплачиваемых в соответствии с "Нормами и правилами оплаты расходов на содержание (в том числе представительских расходов) представителей Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях", утвержденными постановлением №219 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 25 июня 2023 года).

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