В Европе вместо Apple Pay для iPhone могут появиться аналоги Mir Pay

В целях урегулирования потенциального штрафа в размере до 10% от годового оборота на мировом рынке компания Apple предложила антимонопольным органам Европейского союза предоставить сторонним разработчикам доступ к технологии NFC на iPhone и iPad. Это позволит пользователям отказаться от Apple Pay и Apple Wallet в пользу других аналогов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Данная инициатива была предложена самой компанией после обвинений со стороны Европейской комиссии два года назад в том, что Apple создает препятствия для конкуренции, ограничивая доступ к технологии NFC для разработчиков приложений мобильных платежных систем. В результате давления со стороны регуляторов Apple согласилась расширить функциональность своих устройств, включив возможность выбора приложения для платежей по умолчанию и предоставив таким сервисам доступ к Face ID.

В настоящее время Европейская комиссия рассматривает предложение Apple и может одобрить его уже в мае текущего года. Окончательное решение будет зависеть от скорости, с которой компания уладит технические аспекты реализации этого предложения. В случае одобрения соглашение вступит в силу на срок в 10 лет.

Такое решение позволит жителям Европейского союза отказаться от Apple Pay в пользу других платежных систем, таких как Mir Pay, Sber Pay и других аналогов, и оплачивать покупки в одно касание, используя технологию tap-and-go.

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