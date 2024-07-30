Микаил Джаббаров и представители Google обсудили COP29 и двустороннее сотрудничество

Приоритеты COP29, перспективы решений устойчивого развития, а также потенциальные направления сотрудничества обсудили в формате видеоконференции министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и руководитель отдела по связям с общественностью и государственной политике по Кавказу и Центральной Азии компании Google Ольга Скороходова.

Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на сообщение Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при минэкономики Азербайджана.

"В ходе видеоконференции обсуждались вопросы текущего сотрудничества, применения инновационных практик, развития цифровой экономики, а также организации совместной деятельности по технологиям на основе искусственного интеллекта. Также стороны рассмотрели приоритеты COP29, перспективы решений устойчивого развития и потенциальные направления сотрудничества по продуктам и услугам компании Google", - говорится в сообщении "4SIM".

Отметим, что 11-22 ноября в Баку пройдет 29-ая сессия Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!