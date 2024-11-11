Мы несем ответственность не только за углеродный рынок, но и стремимся сбалансировать и отразить интересы всех заинтересованных сторон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя Надзорного органа для механизма кредитования, учрежденного согласно статье 6.4 Парижского соглашения для Конференции сторон Мартин Хессон во время выступления на панельной дискуссии в рамках COP29, сообщает Trend.

Он отметил, что главная цель - обеспечить эффективный механизм не только для компенсации, но и для устранения разрыва между нынешним положением и целями.

"Мы решаем эту проблему очень конкретными методами. Эффективность - ключевая характеристика. Но мы также должны быть справедливыми и ответственными. Для некоторых это слишком амбициозно. Для других это недостаточно амбициозно. Но мы считаем, что сделали все возможное, чтобы осуществить данный нам мандат", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.