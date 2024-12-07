Азербайджан усиливает позиции на рынке медной проволоки

В январе-октябре 2024 года в Азербайджане было произведено 484,8 тонны медной проволоки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, данный показатель превышает результаты аналогичного периода 2023 года на 391,9 тонны, что в 5,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В первые 10 месяцев 2023 года в Азербайджане было произведено 92,9 тонны медной проволоки.

Информация о запасах готовой продукции на 1 ноября 2024 года в отчете не представлена.