Международная энергетическая компания завершила свою деятельность в Азербайджане

Equinor завершила свою деятельность в Азербайджане и Нигерии, заключив сделки 29 ноября и 6 декабря соответственно.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, исполнительный вице-президент Equinor по международной разведке и добыче Филипп Матье подчеркнул значимость этих сделок: "Эти шаги позволяют нам реализовать стратегию, извлечь максимальную ценность и сосредоточить инвестиции там, где отдача будет наибольшей".

За азербайджанский портфель Equinor получила 745 миллионов долларов, а нигерийские активы принесли до 1,2 миллиарда долларов, включая стоимость покупки в 710 миллионов долларов и дополнительные условные платежи.

Матье отметил вклад сотрудников, партнеров и поставщиков компании в этих странах: "Совместными усилиями мы создали значительную ценность для Equinor и общества в целом. Благодарю всех, кто внес свой вклад, и желаю нашим командам успехов в их дальнейших профессиональных начинаниях".

Продажа активов, впервые анонсированная в 2023 году, является частью масштабной программы оптимизации нефтегазового портфеля. Это позволяет компании сосредоточиться на ключевых регионах и укрепить свое международное присутствие.

В первые три квартала 2024 года активы в Азербайджане и Нигерии обеспечивали среднюю добычу в 24 600 и 18 700 баррелей нефти в день соответственно. Сделки, как ожидается, положительно повлияют на денежный поток Equinor в четвертом квартале 2024 года, улучшая финансовые показатели компании.

В соответствии с долгосрочной стратегией, Equinor прогнозирует ежегодный денежный поток после уплаты налогов от добычи нефти, газа и торговли на уровне 20 миллиардов долларов до 2035 года. Международный сегмент добычи останется ключевым для достижения этой цели, при этом ожидается увеличение денежного потока на 50 процентов к 2030 году.