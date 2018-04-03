В российской “дочке” Межбанка Азербайджана произошли структурные изменения

В российской "дочке" Международного банка Азербайджана - "МБА-Москва" - создан коллегиальный исполнительный орган, который будет выполнять функции правления, следует из информации, опубликованной на сайте российского Центра раскрытия корпоративной информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, членом коллегиального исполнительного органа сроком на пять лет назначен заместитель председателя правления банка Рафаэль Аббасов.

Кроме того, как отмечается в сообщении, председатель правления "МБА-Москва" Эмин Эфендиев по собственному желанию покидает свой пост. Временное исполнение обязанностей председателя правления возьмет на себя Рафаэль Аббасов.

Напомним, что акционеры Международного банка Азербайджана в марте приняли решение ликвидировать дочерние предприятия в России и Грузии, что связано с подготовкой к продаже принадлежащих правительству акций банка.

В связи с решением о ликвидации российской "дочки" были закрыты ее филиалы в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Международный банк Азербайджана (МБА) действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны, 95,05 процента акций банка принадлежат правительству страны. С июля 2015 года банк находится на стадии оздоровления. После завершения процедуры оздоровления МБА будет приватизирован. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году.

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