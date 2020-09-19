Пандемия отбросила мир на четверть века назад, считает генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что пандемия коронавируса COVID-19 в некоторых вопросах отбросила международное сообщество на 25 лет назад. Как сказал генсек в интервью телеканалу Sky News, прогресс в борьбе с бедностью, голодом и многих других направлениях оказался под большим вопросом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Антониу Гутерриш уверен, что отмобилизованные на борьбу с опасным заболеванием ресурсы необходимо использовать на Цели устойчивого развития ООН. Только так, сказал генсек, в будущем будет больше инклюзивности, равенства, справедливости и экологичности.

Бедным странам, столкнувшимся с дефицитом средств, поможет списание или реструктуризация внешнего долга, заключил Гутерриш.

Повестка дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года подразумевает ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.