Какая каша полезнее

Выбор о том, варить кашу на молоке или на воде, порой становится крайне сложной задачей. Ведь хочется, чтобы и вкусно, и полезно. Но кажется, будто бы молоко добавляет больше жирности. А на деле - какая каша будет более полезной: приготовленная на воде или с добавлением молока? Об этом aif.ru рассказала Елена Якушева, врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 ЦКБ РАН РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, передает Day.Az.

Выбор метода варки каши не всегда можно расценивать лишь как предпочтение того или иного человека. В первую очередь, он принимает решение осознанно, исходя из определенных целей или имеющихся ограничений. В некоторых ситуациях каша на воде может оказаться наиболее оптимальным вариантом.

Каша на воде

В первую очередь каша на воде низкокалорийна, на это стоит обратить внимание худеющим или тем, кто по разным причинам вынужден ограничивать калорийность рациона. Если исключить добавленные с молоком калории, можно получить баланс и с большим эффектом контролировать расход и поступление энергии.

Вода известна как наиболее полезный напиток для любых целей. Например, она отлично справляется с выведением токсинов, работает как очистка организма. И в добавление к каше эти функции будет сохранять. Каша на воде поможет чувствовать большую легкость, комфорт пищеварения. Такой вариант отлично подходит людям, страдающим от чувства тяжести в ЖКТ уже с самого утра. А также этот вариант - отличный выбор для тех, кто избегает тяжелой пищи в качестве первого приема пищи.

Конечно же, есть и те люди, перед которыми вопрос выбора не стоит в принципе, так как у них непереносимость лактозы - молочного компонента. Они могут наслаждаться кашей без ущерба для своего здоровья, получая при этом максимум пользы от нее.

Кроме того, есть и определенная экономическая составляющая - если молока в доме нет или вдруг закончились деньги, то кашу можно всегда сварить на воде. Будет вкусно, питательно и сытно без лишних походов в магазин или трат.

Каша на молоке

Тут стоит понимать, что несмотря на всю пользу каши на воде, сваренное на молоке блюдо ничуть не уступает ему в пользу. Наоборот, оно имеет свои преимущества. Так, например, в молоке есть много витаминов, минералов, которые требуются организму человека - тот же кальций. Кроме того, продукт отличается насыщенным вкусом, который переходит и в готовую кашу. И те, кто выбирают кашу на молоке, также будут завтракать сбалансированно и питательно.

Одним из несомненных плюсов каши на молоке является ее насыщенность белком. Молоко - естественный источник высококачественного белка. И именно такой вариант каши отлично подойдет тем, кто хочет укрепить и нарастить мышцы, а также тем, кто хочет обеспечить организм энергией на более длительное время.

Кальций в молоке - важный элемент для здоровья костей и зубов, а употребление на регулярной основе каши на молоке поможет насытить организм им естественно и в нужном объеме.

Кроме того, молоко богато такими незаменимыми витаминами, как витамин D и витамин В12. Первый - это средство буквально для всего: и для крепости костей, и для укрепления сердечно-сосудистой системы, и для повышения иммунитета. В12 крайне необходим для нормальной работы нервной системы. С помощью каши на молоке можно поддерживать хрупкий витаминный баланс.

Каша на молоке более насыщенная и отличается кремовой текстурой, за счет чего завтрак превращается в настоящее эстетическое удовольствие, что благотворно влияет на психику человека и его настрой на день.

Так что выбор между молоком и водой при варке каши должен регламентироваться целями и задачами человека, а также определенными особенностями его здоровья. Если же ситуация складывается так, что человек не может позволить себе кашу на молоке, а кажется будто она вкуснее и насыщеннее, всегда можно решить вопрос за счет добавления в кашу фруктов, ягод и других компонентов. Они сделают ее вкуснее и интереснее.