Людям с заболеваниями сердца посоветовали исключить некоторые продукты из рациона

Людям с заболеваниями сердца и сосудов нужно исключить из рациона некоторые продукты, заявил главный кардиолог Центрального федерального округа России Сергей Проваторов.

Как передает Day.Az, его советы опубликовали "Известия".

По словам врача, при наличии сердечно-сосудистых заболеваний главная цель диеты - снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Для этого он посоветовал прежде всего употреблять меньше соли, поскольку она провоцирует задержку жидкости в организме и, как следствие, повышение артериального давления.

Вторая рекомендация Проваторова - сократить количество животного жира в рационе. Жирное мясо и птица, мясные консервы, колбасы, копчености, все виды субпродуктов и сало богаты вредным холестерином, который откладывается на стенках сосудов и нарушает кровоток в сосудах, в том числе снабжающих сердце, объяснил кардиолог.

Также врач призвал пить меньше алкоголя, тонизирующих и кофеинсодержащих напитков, поскольку они возбуждают нервную и сердечно-сосудистую систему. Доктор также порекомендовал ограничить употребление икры и выбирать рыбу, а не мясо.