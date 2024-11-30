Диетолог рассказала, чем опасно мучное

Многие обожают баловать себя свежей выпечкой или хрустящими круассанами. Однако мучное обладает высокой калорийностью и почти не содержит полезных компонентов, а значит, не так полезно для здоровья, как хотелось бы. Стоит ли есть выпечку и кому лучше совсем от нее отказаться, выясняла "Вечерняя Москва", передает Day.Az.

Как выпечка вредит здоровью

Как рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, в основе любой выпечки используется обычная пшеничная обработанная мука, также в тесто добавляют сахар, масло, маргарин или даже жиры животного происхождения, что вовсе не делает состав продукта полезным.

- А начинка, которую добавляют в пироги, еще больше увеличивает калорийность продукта. Съев две булочки, можно сразу закрыть половину суточной нормы калорийности и быстро ощутить голод, тогда как полноценный прием пищи, сбалансированный по КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы), может насытить на 3-4 часа, - отметила специалист.

Также в покупной выпечке могут содержаться трансжиры и консерванты, которые негативно влияют на состояние здоровья, подчеркнула диетолог.

- Чтобы продукт дольше сохранял свежесть, производители наверняка используют различные консерванты, химические добавки и эмульгаторы. Они вместе с трансжирами вредят иммунной системе, нарушают обмен веществ и повышают риски онкологических заболеваний, - предупредила Писарева. - А лишний вес, к которому приводит увлечение мучными продуктами, приводит к сопутствующим проблемам со здоровьем.

По словам врача, из-за употребления выпечки страдают:

сердечно-сосудистая система;

опорно-двигательный аппарат;

пищеварительная система.

Кому не стоит есть мучное

Писарева порекомендовала относиться к выпечке с осторожностью людям с хроническими заболеваниями и с избыточным весом.

- Тем, кто придерживается диеты, стоит исключить булочки из рациона, потому что сложно будет вписать их в суточную калорийность. А людям, у которых есть аллергическая реакция на продукты в составе, хронические заболевания ЖКТ, проблемы с обменом веществ, лучше готовить выпечку самостоятельно, чтобы не обострить недуги, - посоветовала Писарева.

При этом если у человека нет хронических заболеваний, индивидуальной непереносимости и лишнего веса, нет необходимости запрещать себе есть мучное, заверила врач.

- Но, конечно, нужно контролировать количество съеденного. Лучше съедать не более 1-2 пирожков в сутки либо один кусок большого пирога. Потому что выпечка - это не основной прием пищи, а лишь вкусное дополнение, которое нужно есть в меру, - заключила диетолог.