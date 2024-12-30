Рекомендации по правильному новогоднему столу

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала, как составить правильный новогодний стол и не страдать от переедания на праздниках. Рекомендации врача имеются в распоряжении Мосленты, передает Day.Az.

Во-первых, считает эксперт, нужно не бояться сокращать количество блюд. Обычно готовить угощения на новогодний стол хозяйки в России начинают еще с раннего утра, боясь, что еды может не хватить. Однако зачастую именно из-за переизбытка наготовленных лакомств мы после застолья чувствуем тяжесть в животе из-за переедания. Диетолог же считает, что во избежание такой ситуации из меню смело можно убрать новые, не испробованные ранее экзотические блюда и продукты, которые могут стать причиной проявления аллергических реакций и пищевой непереносимости.

При этом врач заявила, что на новогоднем столе должно быть место для фруктовых ассорти, нарезок и шпажек. Порционирование позволяет попробовать разные блюда, но в малом количестве. Фруктовые блюда не только облегчат новогоднее застолье, но и будут легким и вкусным вариантом десерта.

Второй совет, который дала диетолог, заключается в выборе для новогоднего застолья облегченных вариантов блюд. Сложные сочетания с большим количеством ингредиентов - это большая нагрузка для желудка и всей пищеварительной системы, особенно ночью. Лучше всего подойдут рецепты блюд, которые готовятся из двух-четырех ингредиентов, объяснила диетолог. Мещерякова посоветовала для новогодней ночи выбирать легкие овощные салаты, как из сырых, так и термически обработанных продуктов, с акцентами на разные овощи.

Что касается горячих блюд, то здесь приветствуется все, что можно приготовить на пару, либо путем запекания. А вот жареные и копченые варианты лучше всего исключить, они более калорийные и содержат в себе много избыточных Е-добавок.

Кроме того, врач призвала контролировать в новогоднюю ночь употребление продуктов, провоцирующих переедание. Главными провокаторами переедания выступают продукты с усилителями вкуса, солью, сахаром и разными ароматизаторами. Даже небольшое количество этих закусок повышает аппетит в ночное время.

Главный десерт диетолог посоветовала оставить на 1 января. Такой вариант является отличным поводом продолжить застолье без вреда для пищеварения.

Также диетолог призвала не забывать об основных приемах пищи накануне праздника. Главной профилактикой переедания в новогоднюю ночь будет полноценный прием пищи в течении 31 декабря. Особенно важно в этот день сохранить ужин, желательно в районе 18-20 часов, посоветовала Мещерякова.