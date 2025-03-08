Названы продукты, провоцирующие ожирение печени

Стеатоз (жировой гепатоз, ожирение печени) - достаточно распространенная проблема, которая встречается у большинства людей с лишним весом. К тому же, это заболевание довольно опасно. Какие продукты провоцируют ожирение печени, "Газете.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-диетолог "СМ-Клиника" Наталья Панина, передает Day.Az.

Она отметила, что об ожирении печени можно говорить, когда более 5% печеночных клеток накапливают жир. Заболевание не только встречается у большинства людей с лишним весом, но и также может встречаться у людей и без лишнего веса, но с жировым поясом вокруг талии.

"Жир в печени ассоциирован с риском сердечно-сосудистых катастроф, да и для самой печени может закончиться циррозом. Если объем талии у женщин более 88 см, а у мужчин более 102 см (оптимальные объемы не более 80 см у женщин и не более 94 см у мужчин) и индекс массы тела (ИМТ (индекс массы тела) более 30, то скорее всего у такого человека "жирная печень", - рассказала Панина.

По ее словам, стеатоз может вызвать, в частности, регулярное употребление алкоголя (и речь вовсе не идет об алкоголизме). Заболевание встречается у большинства регулярно выпивающих. Опасные дозы этанола - более 40 г для мужчин и более 20 г для женщин.

"Помимо токсического действия самого этанола, алкоголь достаточно калорийный и может способствовать ожирению. Любой избыток калорий может приводить к избыточной массе тела и сопутствующему ему ожирению печени", - добавила гепатолог.

Также она отметила, что опасными для печени являются избыток насыщенных жиров, а также трансжиров, содержащихся в избытке в фастфуде, полуфабрикатах. Кроме того, фастфуд способствует повышению "плохого" холестерина, что чревато проблемами с печенью и сердечно-сосудистой системой. Суточная норма жиров не должна превышать 30-35% от общей калорийности и 50% общего жира рациона должны составлять растительные жиры.

Развитию жировой болезни печени способствует и повышенное количество фруктозы, особенно если источником являются подсластители в безалкогольных напитках, да и излишек любых простых углеводов.

"Поэтому на гарнир лучше выбирать необработанные крупы, цельнозерновые злаки. Не стоит забывать о хорошей порции салата. Достаточное количество клетчатки в рационе это профилактика нарушений жирового и углеводного обмена, а также поддерживает нашу родную микрофлору лучше аптечных пробиотиков, что тоже важно для печени, так как избыточный бактериальный рост в кишечнике тоже способствует жировому гепатозу", - подчеркнула специалист.