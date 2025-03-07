Названо неожиданное полезное свойство кожуры апельсина

Исследователи из Нигерии установили, что апельсиновая кожура не только улучшает процесс пищеварения, но и способствует росту полезных кишечных бактерий. Результаты работы опубликованы в научном журнале Human Nutrition & Metabolism (HNM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты отмечают, что в состав апельсиновой кожуры входит множество полифенолов - биологически активных соединений растительного происхождения, которые могут поддерживать активность клеток и защищать их от окисления.

Корка апельсина также богата клетчаткой, особенно пектином - разновидностью растворимой ее формы. Она способна впитывать воду, облегчая процесс пищеварения, замедлять переваривание пищи для стабилизации уровня сахара в крови, а также снижать уровень холестерина и артериального давления.

Дополнительно ученые установили, что кожура апельсина положительно влияет на микробиом кишечника. Клетчатка стимулирует рост полезных микроорганизмов, а флавоноиды и полифенолы укрепляют кишечный барьер, подавляя вредные бактерии и поддерживая выживание пробиотиков.