Полный отказ от соли грозит обезвоживанием и другими проблемами со здоровьем, предупредил гастроэнтеролог Саураб Сети. Его слова приводит издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач предостерег от полного исключения соли из рациона, поскольку это может спровоцировать слабость мышц, головокружение и обмороки. "Кроме того, недостаточное потребление соли может ухудшить пищеварение и тем самым навредить здоровью кишечника, а также ослабить здоровье печени из-за плохого усвоения важных питательных веществ", - рассказал он.

Также, по словам Сети, полный отказ от соли приведет к сильному обезвоживанию организма, вследствие чего значительно уменьшится объем циркулирующей крови. Это, в свою очередь, грозит резким понижением артериального давления.

В заключение гастроэнтеролог добавил, что, хотя многие люди беспокоятся о том, что потребляют слишком много соли, ее недостаток может быть гораздо опаснее. Нормой этой специи для большинства людей он назвал около одной чайной ложки в день.