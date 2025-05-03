Квашеная капуста оказалась полезнее свежей для кишечника

Квашеная капуста может восстанавливать клетки кишечника и защищать орган от воспаления - к такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM), передает Day.Azпередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы изучили, как изменяется состав капусты в процессе ферментации и как эти изменения влияют на клетки кишечника. В исследовании сравнивались три варианта: сырая капуста, квашеная капуста (как покупная, так и приготовленная в лаборатории) и рассол, оставшийся после ферментации.

Результаты показали: именно цельная квашеная капуста помогает сохранить целостность кишечных клеток, а сырая капуста и рассол такого эффекта не оказывают. При этом различий между магазинной и лабораторной версиями продукта обнаружено не было.

Анализ состава также показал, что ферментация значительно изменяет питательную ценность капусты - в частности, повышается уровень молочной кислоты, аминокислот и растительных соединений, положительно влияющих на микрофлору и защитные функции кишечника.

Ученые обнаружили сотни различных метаболитов, образующихся в процессе ферментации. Сейчас они стремятся выявить те, которые наиболее важны для поддержания здоровья пищеварительной системы в долгосрочной перспективе.