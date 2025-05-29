Как правильно выбрать докторскую колбасу

При покупке докторской колбасы важно еще в магазине внимательно изучить ее внешний вид. Об этом рассказал шеф-повар ресторана La Pigeon Леонид Конобрицкий, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Стоит обратить внимание на цвет: качественная докторская должна иметь однородный цвет - без пятен и темных включений. Кроме того, признаками качественной колбасы являются гладкая поверхность и равномерная форма. Помимо этого, стоит проверить запах колбасы: у хорошего изделия аромат должен быть приятным, без посторонних "химических" нот.

- Что касается консистенции, то при нажатии на срез колбасы она должна быть упругой, не слишком мягкой и не слишком жесткой. Внутренняя структура должна быть однородной. Непременно проверьте дату изготовления и срок годности, ведь свежие продукты всегда предпочтительнее, - объяснил Конобрицкий.

Еще один критерий - состав. Качественная докторская колбаса должна содержать минимальное количество добавок, искусственных красителей и консервантов.

- Чем меньше компонентов, тем лучше. Отдавайте предпочтение известным и надежным производителям, которые уже зарекомендовали себя на рынке, так как они часто придерживаются высоких стандартов качества, - рассказал Конобрицкий гастрономическому дзен-каналу проекту"Известий" - "Еда без границ".