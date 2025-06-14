Врач рассказал о вреде двух популярных диет

Интервальное голодание и кетогенная диета (кетодиета) могут навредить здоровью. Об опасности этих двух популярных диет гастроэнтеролог и диетолог клиники GASTRO CLINIC Роман Мальков рассказал в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az .

Врач заявил, что интервальное голодание, подразумевающее циклическое чередование периодов приема пищи, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Однако, по его словам, эта система питания может вызвать потерю мышечной массы, слабость, раздражительность, особенно на начальных этапах.

"Важно помнить, что интервальное голодание не подходит людям с заболеваниями ЖКТ, такими как язвенная болезнь, гастрит, панкреатит, а также беременным и кормящим женщинам", - предупредил Мальков.

Гастроэнтеролог добавил, что во время кетодиеты человек фокусируется на резком ограничении углеводов и увеличении потребления жиров. Из-за этого организм переходит в состояние кетоза, то есть использует жиры в качестве основного источника энергии. Это приводит к снижению уровня инсулина и увеличению уровня кетоновых тел, что может поспособствовать снижению веса и улучшению некоторых метаболических показателей, включая уровень холестерина. Однако кетодиета может вызвать такие побочные эффекты, как "кето-грипп" (головная боль, усталость, тошнота), запоры, дефицит некоторых витаминов и минералов, выпадение волос.