Как рестораны могли бы улучшить впечатления гостей?

Ученые из бизнес-школы Bayes выяснили: если в ресторанах или на званых ужинах подавать блюда всем одновременно, это поможет избежать неловкости и повысить удовлетворенность гостей. Работа опубликована в журнале Appetite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы исследования - профессор Ирина Скопеллити, профессор Янина Штайнмец и доктор Анна Пейли - проанализировали поведение участников в шести экспериментальных ситуациях. Испытуемых просили представить, что они обедают с другом, и затем оценить, насколько этично начинать есть, если блюдо уже подано, а у соседа по столу - еще нет.

Результаты показали, что люди гораздо чаще считают, что сами должны подождать, чем требуют этого от других. При этом даже если спутник по ужину просит начинать без него, человек все равно чувствует себя неловко. Это связано с тем, что мы остро воспринимаем собственные эмоции - такие как вина или стремление казаться вежливыми - и гораздо хуже понимаем чувства других.

"Люди неосознанно откладывают начало еды не из-за правил этикета, а чтобы чувствовать себя вежливыми, - объяснил профессор Штайнмец. - Но если блюдо подается горячим, ожидание может испортить вкус. Мы полагаем, что другие не сильно расстроятся, если мы начнем есть, но переоцениваем свое собственное беспокойство".

Ученые также тестировали, можно ли изменить поведение, если участнику прямо говорят: "Начинай, пожалуйста, не жди" или просят встать на место другого. Однако даже это не сильно снижало внутреннюю неловкость.

Профессор Скопеллити подчеркивает: "Это не только вопрос вежливости, но и ограниченного доступа к эмоциям других людей. Мы ощущаем свой дискомфорт, но не видим, что чувствуют окружающие. В итоге нам кажется, что начать есть раньше - неуместно, хотя на самом деле другим может быть все равно".

Исследование также обращает внимание на роль заведений общественного питания. По мнению авторов, рестораны и кафе должны по возможности синхронизировать подачу блюд, особенно если речь идет о столе на несколько человек. Это улучшит атмосферу, уменьшит напряжение и повысит общее удовольствие от еды.