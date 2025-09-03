Назван неочевидный продукт для профилактики катаракты

Яйца могут быть частью здорового рациона и не представляют опасности для сердца при умеренном употреблении. Кроме того, этот продукт является одним из ключевых для здоровья глаз.

Как передает Day.Az, об этом изданию Terra рассказал испанский диетолог Ронан Араужо.

По его словам, распространенное мнение о том, что яйца повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, устарело.

"Употребление одного-двух яиц в день в рамках разнообразного рациона может принести огромную пользу для здоровья без тех рисков, которые им когда-то приписывали", - отметил эксперт.

Араужо подчеркнул, что яйца богаты белком, необходимым для обмена веществ и восстановления мышц. Также они содержат фосфор, цинк и селен. Эти элементы обладают антиоксидантными свойствами и помогают укрепить иммунитет.

Кроме того, яйца положительно влияют на работу мозга и сердца и снижают вероятность развития катаракты. Такой полезный эффект оказывает содержащийся в них растительный пигмент лютеин. Этот антиоксидант также присутствует в радужной и сосудистой оболочках глаза.