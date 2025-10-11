Назван продукт, который повышает уровень «гормона молодости»

Ученые из Городского университета Манчестера выяснили, что ежедневный прием экстракта граната повышает уровень "гормона молодости" IGF-1 у людей в возрасте 55-70 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 12-недельном эксперименте участвовали 72 добровольца. Испытуемых разделили на две группы для ежедневного приема капсул с 740 мг экстракта граната или плацебо.

К концу исследования у добровольцев из первой группы значительно повысился уровень IGF-1. Этот гормон, называемый инсулиноподобным фактором роста 1, играет ключевую роль в регуляции роста и обновления клеток, укреплении мышц и костей, а также улучшении работы сосудистой системы и мозга. С возрастом уровень IGF-1 обычно снижается, что связано с потерей физической силы, снижением жизненного тонуса и повышением риска различных заболеваний.

Также исследование показало, что экстракт граната не оказал значительного влияния на длину теломер. Теломерами называют концевые участки хромосом, состоящие из повторяющихся последовательностей нуклеотидов ДНК. Иногда теломеры называют "защитными колпачками" хромосомы. Ранее научные работы показали, что состояние теломер отражает скорость клеточного старения.

Ученые отмечают, что для подтверждения омолаживающего эффекта экстракта граната необходимы другие долгосрочные исследования. Дальнейшие эксперименты также помогут исключить возможные риски его применения для человека.