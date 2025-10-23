Диетолог назвала продукт, который поможет подготовить организм к зимним холодам

Осенью очень важно держать организм в тонусе. Это можно сделать благодаря правильному питанию и включению в рацион сезонным продуктов.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с "Радио 1" назвала тыкву самым замечательным осенний продуктом, который сможет подготовить организм к зимним холодам, передает Day.Az.

"Тыква - это кладезь полезных компонентов. Там есть не только пищевые волокна, которые так радуют и являются лучшим субстратом для микробиомы нашего кишечника, но и витаминно-минеральные компоненты. Также не стоит забывать про витамины А, Е, С, В, Д, еще магний и калий. Это все сможет поддержать организм и помочь ему правильно работать", - сказала она.

По словам эксперта, тыква может быть представлена в составе каш, напитков, можно делать запасы тыквы, замораживая ее, например, кусочками.

"Семечки тыквы тоже имеют значение - они очень хороши для поддержания состояния кожи, волос, ногтей. Это отличное лакомство для микробиомы, потому что семечки имеют достаточное количество пищевых волокон в составе, обладают противоглистным и противовоспалительным эффектами", - объяснила диетолог.



