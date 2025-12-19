Популярный продукт неожиданно связали со снижением риска деменции

Употребление жирных сортов сыра и сливок может быть связано с более низким риском развития деменции, показало крупное долгосрочное исследование, опубликованное в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет не о доказанном защитном эффекте, а об устойчивой статистической связи, которая ставит под сомнение привычные представления о вреде жирных молочных продуктов для здоровья мозга.

Исследователи проанализировали данные почти 28 тысяч жителей Швеции, за которыми наблюдали в среднем 25 лет. За это время деменция была диагностирована у более чем трех тысяч участников. Люди, которые регулярно употребляли не менее 50 г жирного сыра в день (например, чеддер, бри или гауда), имели на 13 процентов более низкий риск деменции по сравнению с теми, кто ел его редко. Для сосудистой деменции снижение риска достигало 29 процентов. Аналогичная, хотя и менее выраженная связь наблюдалась у тех, кто ежедневно употреблял жирные сливки.

При этом другие молочные продукты - молоко, йогурт, кефир, масло, а также обезжиренные версии сыра и сливок - такой связи не показали. Авторы подчеркивают, что результаты на данном этапе не означают прямой рекомендации увеличить потребление жирных молочных продуктов, но указывают на возможные различия в их влиянии на мозг.