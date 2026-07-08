Нутрициолог назвала продукты, которые успокаивают

Стресс хочется "заедать", потому что во время острых ситуаций вырабатывается адреналин, а при постоянном стрессе - кортизол. Оба гормона влияют на пищевое поведение: возрастает тяга к калорийной, жирной и сладкой пище.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала Карина Газетдинова, нутрициолог, су-шеф Grow Food.

"Такая еда быстро стимулирует выработку дофамина и серотонина - нейромедиаторов удовольствия. Именно поэтому после тяжелого рабочего дня человек тянется не к овощному салату, а к пицце, шоколаду или картофелю фри", - объяснила она.

Эмоциональное переедание дает лишь кратковременный эффект. Уже через несколько часов уровень энергии снова падает, а чувство вины и усталости только усиливается.

"Регулярное "заедание" стресса может приводить к хронической усталости и скачкам энергии, нарушению сна, повышению тревожности, набору веса, инсулинорезистентности, проблемам с пищеварением, формированию зависимости от сладкого и ультраобработанных продуктов", - предупредила эксперт.

Может ли еда действительно снижать стресс? Помочь нервной системе работать стабильнее может лишь полноценный рацион.

"Для качественной работы со стрессом необходимо на регулярной основе получать достаточное количество нутриентов. В регуляции стресса и его снижении участвуют жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия и форель), продукты с магнием (шпинат, гречка, тыквенные семечки, миндаль и авокадо), ферментированные продукты, сложные углеводы, темный шоколад и теплые напитки (особенно травяной чай). Важно понимать: антистресс-питание не заменяет сон, отдых и психологическую поддержку", - отметила нутрициолог.

Она привела пример антистресс-меню на день: овсяная каша с бананом, орехами и семенами чиа, зеленый чай на завтрак; перекус - греческий йогурт с ягодами или горсть миндаля с темным шоколадом; обед - запеченный лосось с киноа и овощами либо гречка с индейкой и салатом; полдник - хумус с овощами или цельнозерновой тост с авокадо; ужин - теплый суп-пюре из овощей или рис с тофу и тушеными овощами.

"Главная ошибка - пытаться резко перейти на "идеально правильное питание". В условиях высокой нагрузки и нехватки времени такой подход быстро вызывает усталость и срывы. Эффективнее работают небольшие, но ежедневные привычки: не пропускать приемы пищи, держать под рукой полезные перекусы (орехи, йогурт, банан), добавлять белок и клетчатку в каждый прием, заранее планировать еду хотя бы на 1-2 дня вперед, уменьшать количество ультраобработанных продуктов, соблюдать питьевой режим, не есть автоматически "на бегу" или перед экраном", - объяснила специалист.