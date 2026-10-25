Рейтинг самых полезных белковых продуктов

Специалист в области поведенческих наук из Кембриджского университета Крис Макдональд провел исследование и по его результатам составил рейтинг 20 лучших источников белка. При оценке продуктов учитывалась их польза для здоровья человека, а также степень негативного воздействия на окружающую среду, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

По словам ученого, в общем зачете лидирующие позиции заняли продукты растительного происхождения, опередив животные источники. В тройку лучших вошли тофу, семена чиа и бобовые культуры. Худшие результаты показали баранина, а также сыры чеддер и моцарелла.

При расчете экологического следа автор исследования анализировал объем выбросов парниковых газов, расход воды, степень загрязнения водоемов и площадь земельных ресурсов, необходимых для получения 100 граммов белка. В этой категории самыми безопасными для природы оказались тофу, чиа, киноа, бобовые и семена подсолнечника.

Наиболее вредными для экологии были признаны свинина, говядина и сыр чеддер. По словам Макдональда, успех растительной пищи во многом обусловлен тем, что ее производство сопряжено со значительно меньшими объемами вредных выбросов в атмосферу, передает Science Focus.