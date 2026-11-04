Названы продукты, защищающие здоровье сердца

Брокколи, листовая капуста, свекла и бобовые могут поддерживать здоровье сердца благодаря клетчатке, антиоксидантам и веществам, влияющим на тонус сосудов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал кардиолог и доктор медицинских наук в области молекулярной биологии Маршалл Рунге из Массачусетской больницы общего профиля в интервью изданию EatingWell.

В первую очередь врач рекомендует ввести в рацион крестоцветные овощи - брокколи и кейл. Они богаты клетчаткой, которая помогает снижать уровень "плохого" холестерина. Кроме того, в них содержится сульфорафан - растительное соединение с антиоксидантными свойствами. Кейл также служит источником витамина К, участвующего в регуляции обмена кальция.

"Еще один полезный продукт - свекла. Она содержит пищевые нитраты, которые организм превращает в оксид азота. Это вещество помогает расслаблять стенки кровеносных сосудов и может способствовать небольшому снижению артериального давления", - объяснил медик.

Врач также советует включать в рацион нут, чечевицу и фасоль. Бобовые богаты клетчаткой и растительным белком, поэтому могут стать альтернативой некоторым продуктам животного происхождения с высоким содержанием насыщенных жиров.

Кардиолог подчеркивает, что отдельные продукты не заменяют сбалансированного питания, физической активности и других привычек, важных для сердца. Однако регулярное включение овощей и бобовых в рацион помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления.