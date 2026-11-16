Врач раскрыл правду о последствиях полного отказа от сахара

Для большинства здоровых людей отказ от добавленного сахара не представляет опасности, заявил гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Правду о последствиях полного исключения этого продукта из меню он раскрыл в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Важно не путать отказ от сладкого с отказом от углеводов. Если человек перестает есть конфеты, торты и сладкие напитки, но продолжает получать углеводы из круп, картофеля, бобовых, овощей, фруктов и других продуктов, никакого дефицита сахара в организме не возникает", - объяснил Белоусов. Более того, по его словам, некоторым людям ограничение сладкого помогает легче контролировать общую калорийность рациона, а также уменьшает количество резких скачков аппетита и делает вкус привычных продуктов ярче.

В то же время, как отметил врач, психологически внутренний запрет на сладости иногда оказывается сложнее физиологического. Если человек объявляет шоколадку "запрещенным продуктом", она может начать занимать в мыслях гораздо больше места. Из-за этого возникает знакомый сценарий: несколько дней строгих ограничений, затем срыв и чувство вины, предупредил врач.

При этом, по словам Белоусова, полностью исключать сахар требуется далеко не всем. В некоторых ситуациях врач действительно может рекомендовать жесткое ограничение определенных продуктов, например, при сахарном диабете, некоторых нарушениях обмена веществ или других заболеваниях. Но и в этом случае речь идет не о полном исключении всех сахаров и углеводов, а о конкретной лечебной стратегии, подчеркнул специалист.