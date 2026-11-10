Вещества из красного вина могут усиливать мышцы, выяснили ученые

Полифенолы, содержащиеся в красном вине, могут увеличивать мышечную силу и массу у пожилых людей - особенно выраженной такая связь оказалась у женщин. К такому выводу пришли ученые из Университета Ровиры-и-Вирхили в Испании.

Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании участвовали 50 добровольцев, средний возраст которых составил 69 лет. У 29 из них были признаки возможной саркопении - возрастного снижения мышечной массы и силы. Участникам измерили силу сжатия кисти, оценили мышечную массу и исследовали состояние мышц с помощью ультразвука.

Кроме того, ученые изучили образцы мочи участников. В них искали вещества, которые образуются в организме при переработке полифенолов - природных соединений, содержащихся в красном вине и некоторых других продуктах.

Оказалось, что более высокие уровни некоторых производных катехинов и ресвератрола были связаны с большей силой кисти и мышечной массой. Наиболее заметной эта закономерность была среди женщин.

Катехины и ресвератрол - это природные полифенолы (мощные антиоксиданты растительного происхождения), которые содержатся преимущественно в кожице и косточках винограда. Именно эти вещества составляют основу так называемого "французского парадокса" - наблюдения, что умеренное потребление сухого красного вина в некоторых культурах связано с более низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи предполагают, что полифенолы могут представлять интерес для профилактики возрастной потери мышечной массы. Для проверки возможного эффекта необходимы клинические исследования. В частности, ученые предлагают изучить действие полифенолов с помощью безалкогольного вина, чтобы отделить возможное влияние этих веществ от воздействия спирта.