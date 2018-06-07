Следующий стартап-тур пройдет в Губе

Стартап-туры, проводимые в рамках проекта "От идеи к бизнесу" с целью поддержки расширения стартап-движения и реализации инновационных идей граждан, успешно продолжаются. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Очередной стартап-тур будет проведен 8 июня 2018 года в городе Губа, в Центре имени Гейдара Алиева, с 9:00 до 17:00. Для участия в стартап-турах, организуемых Парком высоких технологий, Государственным фондом развития информационных технологий и компанией Microsof" в партнёрстве с компанией "Azercell" и Общественным союзом молодежного движения "Джаван", необходимо пройти регистрацию на сайте www.i2b.az.

К стартап-туру могут присоединиться участники из Губы и прилегающих к ней регионов и городов. Участники, занявшие первые 3 места в национальном финале, будут награждены Azercell Telecom и организаторами, а также смогут получить возможность выступить со своими проектами в рамках 24-й Международной выставки и конференции телекоммуникации, инноваций и высоких технологии "Bakutel 2018".

Заметим, что стартап-туры создадут для молодежи регионов широкие возможности для разработки, обсуждения и презентации своих бизнес-проектов, а также формирования стартап-команд и реализации новых идей при поддержке менторов.

Отметим, что Azercell в рамках деятельности Центра инноваций и предпринимательства "Барама", основанного в 2009 году, поддерживает проекты, направленные на улучшение бизнес-инноваций, развитие цифровых и предпринимательских экосистем в Азербайджане. С 2015 года одна из ведущих компаний страны - PASHA Bank поддерживает деятельность Центра Барама, направленную на поддержку стартап -дей, разработку современных сервисов услуг и привлечение новых инвесторов. За 9 лет Центр Барама реализовал более 80 проектов, 20 из которых уже являются независимыми компаниями.

ООО "Azercell Teleсom", будучи лидером сектора мобильной связи, а также крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Обладая 48-процентной рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80 процентов территории страны (за исключением 20-ти процентов оккупированной территорий) и 99,8 процента населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов.

Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие три услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G.

По результатам исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - единственная в стране и на пространстве СНГ компания, удостоенная международного золотого сертификата "İnvestors İn People" (инвесторы в людей).

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