ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая
Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.
По данным издания, компания получала средства от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности Китая и третьего отделения государственной разведывательной сети Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости
Как отмечает газета со ссылкой на источник в американской разведке, американские агентства считают, что министерство государственной безопасности КНР одобрило госспонсирование для Huawei.
Ранее США и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на полях саммита ЕС-Китай 9 апреля в Брюсселе категорически отверг обвинения в шпионаже в отношении телекоммуникационных компаний из Китая, заявив, что до сих пор этому не было представлено никаких конкретных доказательств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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