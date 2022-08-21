Владельцев смартфонов призвали отказаться от этого адаптера зарядки

Владельцам смартфонов следует отказаться от адаптера на 5 Вт, так как это устаревший аксессуар, замедляющий зарядку аккумулятора гаджета.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" заявил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

"Адаптер на 5 Вт считается морально устаревшим довольно давно. Современные мобильные устройства становятся сложнее, и теперь адаптер на 5 Вт заряжает любой гаджет в среднем в 1,5-2 раза дольше, чем более мощные зарядники", - отметил специалист.

По его словам, пользователям мобильных устройств стоит приобрести новые адаптеры питания - на 12, 18, 20 или 65 Вт, в зависимости от модели смартфона. "Приобретать необходимо оригинальные адаптеры более высокой производительности и мощности. Это и удобно, и безопасно", - добавил Самойленко.

Он уточнил, что продажи адаптеров питания на 5 Вт за последние пять лет снизились в несколько раз. Эксперт заключил, что в связи с этим и производители постепенно отказываются от производства новых экземпляров.