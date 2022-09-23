Новинки от Apple: предзаказ на Apple Watch Ultra и старт продаж Apple Watch 8

На прошедшей презентации 7 сентября пожалуй, главной новинкой Apple стал Apple Watch Ultra: ходят слухи, что в Купертино давно начали работу над ними. Новые смарт-часы создавались не просто на основе существующих Apple Watch, а с участием профессиональных спортсменов и специалистов.

Сегодня, 23 сентября, можно оформить предзаказ на Apple Watch Ultra и купить Apple Watch Series 8 в магазинах официальных реселлеров Apple:

Alma Store, Kontakt Home, Baku Electronics, Irshad, Myshops, Maxi.az, Shopstore

Корпус

Apple Watch 8 и SE 2 выполнены в корпусе из алюминия, однако при покупке Series 8 вы можете выбрать еще и стальной вариант (такие часы будут дороже и на 10 граммов тяжелее). Apple Watch Ultra представлены только в титановом корпусе. Этот материал легче стали, но тяжелее алюминия. Плюс ко всему Ultra - самая большая модель в линейке.

Apple Watch Series 8

Все модели водонепроницаемые, но Apple Watch Ultra выдерживают погружение на глубину до 100 метров (в статике) вместо 50 метров у Series 8 и SE. Только Ultra подходят для дайвинга, а еще их корпус защищен по армейскому стандарту MIL-STD-810.

Экран

Все смарт-часы Apple оснащены OLED-экранами, но реализованы они по-разному. Визуально привлекательно смотрится дисплей Apple Watch Series 8 за счет тонких рамок. Рамки Ultra-версии больше, но связано это с наличием ударопрочного корпуса.

Яркость экрана Apple Watch Series 8 и SE 2 достигает 1000 нит. Это отличный показатель. Однако Apple Watch Ultra способны продемонстрировать двукратное превосходство с результатом 2000 нит.

Apple Watch Ultra

Функции

Каждая модель (SE, Series 8, Ultra) оснащена базовым набором функций, включая следующие:

измерение частоты пульса и предупреждения об отклонениях от нормы;

отслеживание менструальных циклов;

анализ сна;

режимы тренировок;

экстренный сигнал SOS;

обнаружение падения;

обнаружение ДТП;

компас и GPS;

включение экрана поворотом запястья;

высотомер;

сотовая связь;

сопряжение со смартфоном

Apple Watch Series 8 and Apple Watch SE

Помимо того, что было приведено выше, Series 8 готовы предложить:

Always-On-Display;

измерение уровня кислорода в крови;

приложение для ЭКГ;

отслеживание менструального цикла с ретроспективными оценками овуляции;

быструю зарядк

Apple Watch Ultra - еще более продвинутая модель. Она обладает всеми преимуществами Series 8, а также имеет:

настраиваемую кнопку действия;

глубиномер с измерением температуры воды;

приложение Oceanic+;

сирену мощностью 86 дБ;

двухчастотный GPS.

Автономность

Для Series 8 и SE 2 заявлены скромные 18 часов автономности, в то время как Ultra-часы обеспечивают 36 часов в режиме стандартного использования. Однако, с обновлением до watchOS 9 обладателям всех смарт-часов Apple будет доступна функция энергосбережения. Она позволяет продлить время работы Apple Watch Series 8 и SE 2-го поколения до 36 часов, а Watch Ultra - до 60.

Какие Apple Watch лучше

Безусловно, если сравнивать характеристики Apple Watch, то самыми лучшими будут Apple Watch Ultra. Преимущества Ultra-часов пригодятся в том случае, если вы занимаетесь дайвингом или работаете/отдыхаете в экстремальных условиях.

Apple Watch Series 8 являются самыми универсальными в линейке за счет большого выбора цветов корпуса и наличия сразу двух размеров. Также они оснащены передовыми функциями измерения уровня кислорода в крови, составления ЭКГ и продвинутого отслеживания менструальных циклов.

Если ничего из этого вам не нужно, то выбирайте Apple Watch SE 2: они оснащены тем же процессором и имеют все необходимые возможности сопряжения со смартфоном.